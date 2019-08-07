Сотрудники киргизского спецназа предпринимают вторую попытку штурма дома Атамбаева в селе Кой-Таш под Бишкеком, сообщает телекомпания "Апрель", передает Интерфакс.

По ее данным, "коробка" спецназа направилась к дому.Сторонники экс-президента Киргизии вступили в стычки с сотрудниками силовых структур. Они кидают в спецназ камни.

До этого стало известно, что порядка тысячи сторонников Атамбаева заблокировали дорогу на подъездке к дому бывшего президента в селе Кой-Таш. В село прибыли около 300 сотрудников спецназа МВД и ГКНБ, но сторонники Атамбаева не давали им проехать к дому Атмабаева.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности проводит операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось. В ходе операции пострадали 15 человек, один из них - сотрудник спецназа - скончался от полученных травм.

Напомним, 27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

По словам бывшего президента, все обвинения против него - "абсурд". Он также заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что сторонники Атамбаева забаррикадировались внутри его дома в ожидании второго штурма.

Также мы писали, что после штурма дома экс-президент Киргизии хочет обратиться к местным жителям.