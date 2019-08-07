75-летний берлинец танцует в ночных клубах и следит за модой. Популярным он стал после того, как кто-то сфотографировал мужчину в метро и выложил фото в соцсеть.

Об этом рассказывают в сюжете ТСН.

"Гюнтера Краббенегофта называют самым стильным берлинцев. Слава к деду пришла, когда кто-то из туристов-блоггеров сфотографировал его в метро и выставил снимок в Интернет. О пожилом хипстере узнали и написали в модных журналах", - рассказывают в программе.

Танцует старик прекрасно, и вид имеет, как в модном Париже или элегантной Вене.

"Я отправляюсь по меньшей мере раз или два в неделю. Да", - рассказывает с улыбкой немец.

Что касается внешнего вида, то одевается так Гюнтер не только не вечеринки. "Конечно, я в таком виде выхожу купить себе газету или выношу мусор. Надо радоваться каждому дню", - уверяет 75-летний танцор.

Ранее "Страна" рассказывала, как американец, отчаявшийся найти работу через интернет, стал звездой сети, когда раздавал резюме у дороги.

Еще напомним, что Кабмин назначил главой Таможни хипстера Нефедова.