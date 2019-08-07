На Филиппинах объявили эпидемию лихорадки Денге после того, как в стране от нее умерли 622 человека.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что массовые заболевания стали следствием запрета вакцины.

В Министерстве здравоохранения страны заявили, что с января по 20 июля лихорадкой Денге (острая инфекционная болезнь, передающаяся комарами - Прим. Ред.) заболели более 146 тысяч человек, что на 98% больше, чем в 2018 году.

Для борьбы со вспышкой болезни, Министерство здравоохранения начало кампанию по обработке мест наибольшего скопления комаров, для местного населения выпускают памятки с советами относительно ношения одежды.





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