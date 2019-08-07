В больницах нескольких американских штатов распространился необычайно живучий и очень опасный грибок Candida auris: он атакует пациентов с ослабленной иммунной системой и может привести к летальному исходу.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

"Супергрибок-убийца. Так мировое сообщество окрестила вновь открывшиеся дрожжи. Опасный микроорганизм косит людей в разных концах планеты", - говорится в программе.

Как ранее описывал New York Times, смертельный случай произошел в бруклинском отделении медицинского комплекса Маунт-Синай. Туда попал пожилой мужчина, взятый у него анализ крови показал, что он заражен Candida auris.

Пациента изолировали в отделении интенсивной терапии, но сделать медики ничего не смогли: 90 дней спустя мужчина скончался. Однако грибок не исчез из больницы вместе с пациентом. Все в палате было покрыто спорами: персоналу больницы пришлось даже снять часть напольной и потолочной плитки, чтобы устранить этот живучий микроорганизм.

Позже подобный вирус был найден в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс и других.

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