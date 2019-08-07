Спустя два с половиной года следствия суд начал рассматривать дело о стрельбе в Княжичах по существу. На скамье подсудимых - пятеро силовиков. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что все подсудимые на момент трагедии занимали руководящие должности в правоохранительных органах. Им инкриминируют превышение власти, организацию и покушение на убийство. В суде никакого решения не приняли, следующее заседание назначили на октябрь.

Все на момент трагедии занимали руководящие должности в правоохранительных органах. Им инкриминируют превышение власти, организацию и покушение на убийство.

Видео: YouTube/ТСН

Напомним, в декабре 2016 года в Княжичах в Киевской области правоохранители должны были провести спецоперацию по задержанию банды грабителей. Во время ее проведения между различными подразделениями полиции началась перестрелка, в результате которой погибли двое полицейских разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и командир группы спецназа КОРДа.

Ранее сообщалось, что судья, которая выпустила Савченко, может вернуть в прокуратуру дело о бойне в Княжичах.

Также мы писали, что копам, подозреваемым по делу о бойне в Княжичах, грозит 15 лет тюрьмы и пожизненное.