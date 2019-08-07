Семья польского фермера приручила брошенного аиста, и теперь он отказывается покидать их двор.

Как говорится в сюжете ТСН, еще птенцом супруги нашли беднягу неподалеку собственной усадьбы.

"Он был болен, поэтому - подозревают - другие аисты и бросили его на произвол судьбы. Теперь аист так полюбил новых родителей, что не отходит от них ни на минуту", - говорится в сюжете.

Единственное, в чем расходятся хозяева аиста, так это в том, как назвать пернатого - мужчина хочет дать ему имя Пентек, в честь любимого футболиста, а женщина - Пятницей, поскольку именно в этот день и нашли птицу на улице.

Ранее "Страна" рассказывала о настоящей птичьей мелодрамой под Тернополем. Так ветреная самка аиста вернулась к терпеливому самцу со сломанным крылом.

Также мы писали, что полиция объявила в розыск браконьеров, охотившихся на аистов из Красной книги.