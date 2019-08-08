В Чернобыльской зоне отчуждения показали удивительные летние пейзажи. Фотографиями поделились сотрудники Чернобыльского радиационно-экологичного биосферного заповедника на своей странице в Facebook.

"Говорят, бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие. А мы еще добавим: бесконечно можно наблюдать за удивительными пейзажами Чернобыльской зоны отчуждения. Здесь даже дороги другие, такие убаюканные тишиной, ибо почти безлюдны. А потому, в очередной раз очутившись среди этих просторов и картинных пейзажей, ловишь себя на мысли: здесь не надоедает быть. Не надоедает заглядывать в темные плесы рек и стариц, провожать взглядом неспешный полет птиц, выискивать среди деревьев, не мелькнет где прыткая косуля, долговязый лось или темногривые лошадки Пржевальского… Нет, с последними сегодня не повезло. Пусть в другой раз. Зато мы снова убедились: если природа находит место, где она может быть собой, то нет предела ее красоте, силе и многогранности", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Ранее сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике напомнили о запрете собирать ягоды и грибы.

Также мы писали, что Чернобыльский заповедник показал цветение древней мальвы в зоне отчуждения.