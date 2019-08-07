Исследователи создали самое "тонкое золото" в мире. Его толщина – всего два атома.

Команда из Университета Лидса в Великобритании утверждает, что по метрической системе толщина материала составляет всего 0,47 нанометра. А один нанометр – это одна миллиардная часть метра.

Как пишет Newsweek, новый материал считается двумерным. Потому что все его атомы, разложенные в два ряда поверх друг друга, на самом деле формируют внешнюю поверхность.

Согласно данным исследования, опубликованного в Advanced Science, новое 2D-золото в разы тоньше, чем все образцы, созданные в предыдущих попытках создать нечто подобное.

"Предыдущие тончайшие листы 2D-золота были толщиной 3,6 нанометра", - сказал автор исследования Санджи Е.

"Наша работа – это первое производство полностью самостоятельного 2D-золота с толщиной, меньшей, чем нанометр", - пояснил он, добавив, что это новый большой шаг в нанотехнологиях. По словам Е, открытие его команды пойдет на пользу медицинской сфере, а также пригодиться в разработке новой электроники.

Ранее в СМИ рассказывали, что Россия активно скупает золото, чтобы уйти от долларовой зависимости.

Также мы писали, что аналитики выяснили, как изменится цена на золото до конца года.

 

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!