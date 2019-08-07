Исследователи создали самое "тонкое золото" в мире. Его толщина – всего два атома.

Команда из Университета Лидса в Великобритании утверждает, что по метрической системе толщина материала составляет всего 0,47 нанометра. А один нанометр – это одна миллиардная часть метра.

Как пишет Newsweek, новый материал считается двумерным. Потому что все его атомы, разложенные в два ряда поверх друг друга, на самом деле формируют внешнюю поверхность.

Согласно данным исследования, опубликованного в Advanced Science, новое 2D-золото в разы тоньше, чем все образцы, созданные в предыдущих попытках создать нечто подобное.

"Предыдущие тончайшие листы 2D-золота были толщиной 3,6 нанометра", - сказал автор исследования Санджи Е.

"Наша работа – это первое производство полностью самостоятельного 2D-золота с толщиной, меньшей, чем нанометр", - пояснил он, добавив, что это новый большой шаг в нанотехнологиях. По словам Е, открытие его команды пойдет на пользу медицинской сфере, а также пригодиться в разработке новой электроники.

Ранее в СМИ рассказывали, что Россия активно скупает золото, чтобы уйти от долларовой зависимости.

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