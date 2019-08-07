Суд решил, что доход от авто не может стать поводом сохранить права, если правила нарушены
Закон об уголовной ответственности не содержит ограничений относительно возможности лишения права управлять транспортными средствами лиц, для которых деятельность, связанная с владением этим правом, является основным источником дохода, передает Юрлига.
Данное обстоятельство требует лишь более взвешенного и осторожного подхода при избрании меры пресечения, исходя из общих принципов справедливости, гуманизма и индивидуализации. К таким выводам пришла коллегия судей Кассационного уголовного суда ВС в постановлении от 12 марта 2019 года по делу № 495/9188/16-к .
Согласно приговору местного суда, который апелляционный суд оставил без изменений, водителя ТС осудили по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта). При этом он не был лишен права управлять ТС.
В кассационной жалобе прокурор указал, что апелляционный суд в полной мере не учел факта совершения осужденным в состоянии алкогольного опьянения тяжкого преступления и его последствий. По мнению стороны обвинения, эти обстоятельства, отсутствие убедительных данных относительно трудоустройства осужденного в сочетании с грубым нарушением ПДД указывают на необходимость применения к нему дополнительного наказания в виде лишения права управлять ТС.
Коллегия судей КУС ВС отменила определение апелляционного суда и назначила новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции, учитывая следующие.
Не соглашаясь с доводами прокурора, апелляционный суд в определении указал, что местный суд должным образом учел степень тяжкости совершенного преступления, водитель ТС положительно характеризуется, признал свою вину и искренне раскаялся. Также суд констатировал, что ТС является основным источником дохода осужденного и потерпевший просил не применять к лицу дополнительного наказания.
В то же время апелляционный суд оставил вне поля зрения и не проанализировал характер и объем допущенных осужденным грубых нарушений ПДД. Суд, формально указав на наличие отягчающего наказание обстоятельства - совершения деяния в состоянии алкогольного опьянения, фактически не учел ее, не сопоставил с иными нарушениями, в частности с превышением осужденным скорости, допустимой в населенном пункте.
Однако указанные обстоятельства имеют значение при выборе меры присечения. Совокупность этих обстоятельств свидетельствует о том, что избранное наказание без лишения права управлять ТС очевидно не будет способствовать предотвращению совершения новых правонарушений в сфере безопасности дорожного движения ни осужденным, ни иными лицами.
Помимо этого, уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 286 УК, законодатель отнес к преступлениям против безопасности движения. Поэтому в этом вопросе мнение потерпевшего относительно вида и размера наказания не учитывается.
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