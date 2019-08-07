Закон об уголовной ответственности не содержит ограничений относительно возможности лишения права управлять транспортными средствами лиц, для которых деятельность, связанная с владением этим правом, является основным источником дохода, передает Юрлига.

Данное обстоятельство требует лишь более взвешенного и осторожного подхода при избрании меры пресечения, исходя из общих принципов справедливости, гуманизма и индивидуализации. К таким выводам пришла коллегия судей Кассационного уголовного суда ВС в постановлении от 12 марта 2019 года по делу № 495/9188/16-к .

Согласно приговору местного суда, который апелляционный суд оставил без изменений, водителя ТС осудили по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта). При этом он не был лишен права управлять ТС.

В кассационной жалобе прокурор указал, что апелляционный суд в полной мере не учел факта совершения осужденным в состоянии алкогольного опьянения тяжкого преступления и его последствий. По мнению стороны обвинения, эти обстоятельства, отсутствие убедительных данных относительно трудоустройства осужденного в сочетании с грубым нарушением ПДД указывают на необходимость применения к нему дополнительного наказания в виде лишения права управлять ТС.

Коллегия судей КУС ВС отменила определение апелляционного суда и назначила новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции, учитывая следующие.

Не соглашаясь с доводами прокурора, апелляционный суд в определении указал, что местный суд должным образом учел степень тяжкости совершенного преступления, водитель ТС положительно характеризуется, признал свою вину и искренне раскаялся. Также суд констатировал, что ТС является основным источником дохода осужденного и потерпевший просил не применять к лицу дополнительного наказания.

В то же время апелляционный суд оставил вне поля зрения и не проанализировал характер и объем допущенных осужденным грубых нарушений ПДД. Суд, формально указав на наличие отягчающего наказание обстоятельства - совершения деяния в состоянии алкогольного опьянения, фактически не учел ее, не сопоставил с иными нарушениями, в частности с превышением осужденным скорости, допустимой в населенном пункте.

Однако указанные обстоятельства имеют значение при выборе меры присечения. Совокупность этих обстоятельств свидетельствует о том, что избранное наказание без лишения права управлять ТС очевидно не будет способствовать предотвращению совершения новых правонарушений в сфере безопасности дорожного движения ни осужденным, ни иными лицами.

Помимо этого, уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 286 УК, законодатель отнес к преступлениям против безопасности движения. Поэтому в этом вопросе мнение потерпевшего относительно вида и размера наказания не учитывается.

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