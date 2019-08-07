В России разработали детскую версию Конституции. Полное название книги - "Конституция России в стихах и картинках для граждан великой страны". Об этом сообщает РИА "Новости".

Книга рассчитана на детей 8-14 лет. На ее 121 странице - стихотворный пересказ преамбулы и первых двух глав Конституции: "Основы конституционного строя" и "Права и свободы человека и гражданина".

Российские издания цитируют отрывки из книги. Например, вот как в ней изложена статья 57 об обязанности платить налоги:

И как в партнерских отношеньях

От вас обязанностей ждут:

Платить налоги регулярно,

Ведь гражданами нас зовут.

А творческая переработка статьи 59 посвящена военной службе:

Когда в твоей защите будет

Нуждаться Родина твоя,

Рука агрессора нависнет,

Сгустятся в небе облака,

Ты на ее защиту встанешь,

И в руку ты ружье возьмешь,

И будешь защищать Россию,

А может, за нее падешь.

Обязанность соблюдать законодательство воспета так:

И кто законы нарушает,

Наказан будет тот всегда,

А кто закона вдруг не знает,

Ответит все равно сполна.

Право на сохранение родного языка из статьи 68 авторы описали на примере конфликта в Украине:

Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть.

Конституция в стихах будет издана в августе. В ее разработке участвовали эксперты Совета Федерации, Ассоциации юристов России и фонда образовательных проектов "Стратегия будущего".

Иллюстрации для книги выбрали из детских рисунков, представленных на конкурс "Если бы я был президентом", который проходил в российских школах весной 2019 года.

Один из авторов идеи выпуска книги, вице-президент Фонда "Стратегия будущего" Антон Семикин считает, что в школах нужно ввести факультативные занятия по изучению Конституции. На занятиях в начальных классах можно будет использовать зарифмованные статьи из книги.

Ранее "Страна" цитировала стихи Дмитрия Павлычко, посвященные Петру Порошенко.

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