"Теперь война на Украине, где русских тоже много есть". В России выпустят Конституцию в стихах для детей
В России разработали детскую версию Конституции. Полное название книги - "Конституция России в стихах и картинках для граждан великой страны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Книга рассчитана на детей 8-14 лет. На ее 121 странице - стихотворный пересказ преамбулы и первых двух глав Конституции: "Основы конституционного строя" и "Права и свободы человека и гражданина".
Российские издания цитируют отрывки из книги. Например, вот как в ней изложена статья 57 об обязанности платить налоги:
И как в партнерских отношеньях
От вас обязанностей ждут:
Платить налоги регулярно,
Ведь гражданами нас зовут.
А творческая переработка статьи 59 посвящена военной службе:
Когда в твоей защите будет
Нуждаться Родина твоя,
Рука агрессора нависнет,
Сгустятся в небе облака,
Ты на ее защиту встанешь,
И в руку ты ружье возьмешь,
И будешь защищать Россию,
А может, за нее падешь.
Обязанность соблюдать законодательство воспета так:
И кто законы нарушает,
Наказан будет тот всегда,
А кто закона вдруг не знает,
Ответит все равно сполна.
Право на сохранение родного языка из статьи 68 авторы описали на примере конфликта в Украине:
Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть.
Конституция в стихах будет издана в августе. В ее разработке участвовали эксперты Совета Федерации, Ассоциации юристов России и фонда образовательных проектов "Стратегия будущего".
Иллюстрации для книги выбрали из детских рисунков, представленных на конкурс "Если бы я был президентом", который проходил в российских школах весной 2019 года.
Один из авторов идеи выпуска книги, вице-президент Фонда "Стратегия будущего" Антон Семикин считает, что в школах нужно ввести факультативные занятия по изучению Конституции. На занятиях в начальных классах можно будет использовать зарифмованные статьи из книги.
Ранее "Страна" цитировала стихи Дмитрия Павлычко, посвященные Петру Порошенко.
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