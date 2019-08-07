Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева забаррикадировались внутри его дома в селе Кой-Таш и ждут, когда прибудет спецназ для проведения второй волны штурма. Об этом сообщает "Акипресс"

"Часть сторонников забаррикадировалось внутри дома. Они ждут прибытия спецназа", - говорится в сообщении.

Как передает Интерфакс, к селу Кой-Таш приближаются машины с сиренами.

Кроме того, сообщается, что сотрудники МВД Киргизии собираются у министерства, была объявлена тревога.

По данным СМИ, начальник службы дал приказ снаряжаться щитами и касками, планируется выезд. Ворота ГКНБ огорожены железными ограждениями.

Ранее в штабе бывшего президента заявили, что бойцы вынуждены были сдаться под давлением его сторонников, которые окружили спецназ в доме Атамбаева и заставили их покинуть здание.

Позже в ГКНБ опровергли эту информацию. "Это не соответствует действительности, в настоящее время спецоперация продолжается", - заявили в ГКНБ.

Также отмечается, что 15 человек были госпитализированы с различными травмами в больницы Бишкека и Чуйской области после первой спецоперации, которая проходила в доме бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

"Три пострадавших находятся в Чуйской областной объединенной больнице, еще трое - в Национальном госпитале, и девять человек госпитализированы в Бишкеский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии", - сообщил собеседник агентства.

Вместе с тем он не уточнил характер полученных травм.

Как сообщалось, в конце июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента и иммунитета от уголовного преследования.

Атамбаева вызвали на допрос, однако он 29 июля улетел в Россию. Обвинения в незаконном обогащении и незаконном завладении земельным участком он назвал абсурдными.