Минсоцполитики обнародовало рекомендательное распоряжение относительно рабочего времени в 2020 году в соответствии с которым работодатель может самостоятельно определять соответствующую норму в зависимости от количества еженедельных рабочих дней, длительности ежедневной работы и комбинаций выходных дней, передает Юрлига.

Соответствующее письмо Минсоцполитики приняло 3 августа 2019 года.

Так, согласно КЗоТ сокращенная длительность рабочего времени устанавливается:

для работников в возрасте от 16 до 18 лет - 36 часов в неделю, для лиц в возрасте от 15 до 16 лет (учеников в возрасте от 14 до 15 лет, работающих в период каникул) - 24 часа в неделю; для работников, занятых на работах с вредными условиями труда - не более как 36 часов в неделю.

Законодательство устанавливает сокращенную длительность рабочего времени для отдельных категорий работников (учителей, врачей и т.д). Сокращенная длительность рабочего времени может устанавливаться за счет собственных средств на предприятиях и в организациях для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет или ребенка с особыми потребностями.

Во время расчета баланса рабочего времени следует иметь в виду, что накануне праздничных и нерабочих дней длительность работы сокращается на час в случае пятидневной и шестидневной рабочей недели, а накануне выходных длительность работы в случае шестидневной рабочей недели не может превышать 5 часов.

Работа не проводится в такие праздничные дни:

1 января - Новый год;

7 января и 25 декабря - Рождество христовое;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - День труда;

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);

28 июня - День Конституции;

24 августа - День независимости;

14 октября - День защитника;

один день (воскресенье) - Пасха (Пасха);

один день (воскресенье) - Троица.

Кроме того, в 2020 году должен быть перенесен выходной:

в воскресенье 8 марта - на понедельник 9 марта;

в воскресенье 19 апреля - на понедельник 20 апреля;

в субботу 9 мая - на понедельник 11 мая;

в воскресенье 7 июня - на понедельник 8 июня;

в воскресенье 28 июня - на понедельник 29 июня.

В связи с тем, что распоряжение имеет рекомендательный характер, решение о переносе рабочих дней принимает работодатель самостоятельно путем издания приказа или иного предписывающего документа.

При таких условиях в зависимости от длительности рабочей недели норма рабочего времени в 2020 году будет составлять в случае:

40-часового рабочей недели - 2002 часа;

39-часового рабочей недели - 1957,8 часов;

38,5-часового рабочей недели - 1932,7 часов;

36-часового рабочей недели - 1807,2 часов;

33-часового рабочей недели - 1656,6 часов;

30-часового рабочей недели - 1506 часов;

25-часового рабочей недели - 1255 часов;

24-часового рабочей недели - 1204,8 часов;

20-часового рабочей недели - 1004 часа;

18-часового рабочей недели - 903,6 часы.

Ранее сообщалось, что в мире сменилась страна-лидер по количеству выходных в году.

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