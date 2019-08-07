Президент Украины Владимир Зеленский 7 и 8 августа находится с визитом в Турции, где встретится с главой государства Реджепом Эрдоганом.

Лидеры стран в дипломатических выражениях обсудят культурные отношения, диаспорное сотрудничество, инфраструктуру, безопасность, а также оборонную промышленность.

Всего год назад на гастролях студии "Квартал 95" в Турции Зеленский не стеснялся в выражениях по поводу турецкого президента.

Видео: YouTube/ Студия Квартал 95 Online

Турецкий выпуск "Квартала" годичной давности открывается "острой политической репризой", как ее назвал Зеленский: "Эрдоган - усатый таракан".

Затем "квартальцы" отпустили еще одну шпильку в адрес Эрдогана, намекнув на несменяемость власти в Турции, когда Зеленский пошутил, что Эрдоган будет президентом всегда.

Ранее "Страна" выкладывала видео, на котором Зеленский и "Квартал" поздравляют Игоря Коломойского с днем рождения и просят у него денег.

Мы также приводили слова руководителя студии "Квартал 95" Андрея Яковлева об уходе Зеленского в президенты.