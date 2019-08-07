Сегодня южнокорейская компания Samsung представила свои новые флагманские смартфоны - Galaxy Note 10 и его расширенную версию со знаком +.

Также на презентации показали дорожный ноутбук Galaxy Book S и спортивные смартчасы.

"Страна" провела онлайн-трансляцию презентации Samsung.

Видео презентации Samsung Galaxy Note 10 и 10 Plus

(на русском языке)

Текстовая трансляция

00:13 Трансляция окончена.

00:03 Это ноутбук на базе смартфона. 13-дюймовый дисплей на Windows 10. Очень мощный аккумулятор на 23 (!) часа автономной работы.

Пока не верится.

Цена на этот ноутбук - 999 долларов. В продаже будет с начала сентября.

00:00 Представили также ноутбук Galaxy Book S.

23:51 Подведем итог по Галакси Ноут 10. Представлены две версии: обычная и Galaxy Note 10 Plus. Цена первой стартует от $949 и поставляется лишь в одной конфигурации: 8 гигабайт оперативной памяти и 256 основной.

Версия "плюс" - $1,099 за 12ГБ RAM / 256ГБ на борту. И за сто долларов сверху можно взять версию с 512 ГБ.

Спецификация на обоих смартфонах:

Процессор: Snapdragon 855

Широкоугольная камера: 16 мегапикселей, f/2.2

Основная камера: 12 мегапикселей, f/1.5 и f/2.4 двойная апертура

Телефото-камера: 12 мегапикселей, f/2.1, 45-градусов

Селфи-камера: 10 Мп, f/2.2

Встроенный сенсор отпечатка пальца.

NOTE 10 PLUS

Экран: 6.8-дюймов, 3040 x 1440 пикселей

RAM: 12ГБ

Память: 256ГБ или 512ГБ, а также microSD

Батарея: 4,300 мАч



NOTE 10

Screen: 6.3-дюймов, 2280 x 1080

RAM: 8ГБ

Память: 256ГБ, без microSD

Батарея: 3,500 мАч

23:42 Со смартфоном покончено - теперь Galaxy Watch.

23:39 Samsung Galaxy Note 10 первым из коммерческих смартфонов получил поддержку 5G.

23:38 Ноут 10 заряжается за полчаса от провода и также поддерживает быструю беспроводную зарядку.

23:31 Расцветки нового Galaxy Note.

23:30 В режиме видео-трансляции можно стилусом добавять на изображение различные фильтры. Также есть 3D-камера.

23:25 Новый телефон позволяет снимать в режиме экшен-камеры. И вот, как выглядит тыльная камера. Точнее, их много. Три объектива и две вспышки.

23:23 Стилус S-pen теперь работает и как пульт дистанционного управления смартфоном. Например, можно громкость регулировать.

23:20 Клонят к тому, что это идеальный смартфон для блогеров - особенно путешествующих.

23:18 Заметки, сделанные стилусом, можно сразу конвертировать в Word или PDF. А также открывать сразу на десктопе.

23:15 Сканер отпечатков пальцев - тоже утоплен в дисплей, как и фронтальная камера. "Как можно меньше помех на дисплее".

23:14 Будет два размера экрана. К тому же он зауженный - самый узкий Note в истории компании. Телефон безрамочный. Толщина - 8 миллиметров.

23:11 Встроенная в экран фронтальная камера подтверждается в презентационном ролике. Также будет Ноут 10+.

23:09 "Самый мощный смартфон в мире". Это о Галакси Ноут 10.

23:05 Все как всегда стартует с неких отвлеченных вводных. Но уже идет намек на 5G. Умные дома, города и целые страны. Загрузка любых фильмов за секунды. Глава Samsung начинает с образа будущего.

23:03 Началось. "Самый мощный Note".

22:58 В этом зале нет пустого места. Сейчас начнется!

Фото - TechRadar

22:35 Презентации "Самсунг" интересны не для потребительского спроса украинцев - ведь цены на флагманы откровенно кусаются и переплата за бренд очень велика. Ее стоит смотреть ради интересных технических решений южнокорейской компании. Которые будут немедленно скопированы китайскими товарищами.

Впрочем, уже довольно часто в Поднебесной опережают время и внедряют инновации быстрее неповоротливых транснациональных монстров. Причем, предлагая их за довольно приятные деньги.

В этом смысле презентация Galaxy Note может показать нам, что интересного из технических новинок будет на рынке более доступных смартфонов уже через полгода.

22:31 Интересно, будут ли сегодня новости о Galaxy Fold - самом неоднозначном и прорывном смартфоне южнокорейской компании? Его презентовали в феврале. Его экран умеет складываться, как книжка. Смотрите видео, как это происходит:

22:24 У Барклай-центра уже толпы журналистов. Все под зонтами. В Бруклине начался ливень. Интересно - новый Note 10 водонепроницаем?

Фото @OutOnALumb

22:14 Сгруппируем ключевые слухи о том, что покажут сегодня:

Две смартфона: Note 10 и Note 10 Plus Камера для селфи, встроенная в центр дисплея Новый стилус S Pen в корпусе телефона Без 3,5-миллиметрового разъема для наушников Дисплей Note 10 может быть от 6,3 до 6,4 дюймов А вот экран Note 10 Plus - от 6,6 до 6,8 дюймов Три или даже четыре камеры на задней панели.

22:06 Сегодняшней презентацией Самсунг дает старт сезона "больших новинок". Причем сильно раньше всех остальный крупных брендов.

В начале сентября появятся Sony Xperia 2 и LG G8. За ними неделей позже последует iPhone 11, а затем - Google Pixel 4. После - весьма качственные "китайцы" OnePlus 7T и Huawei Mate 30 Pro.

Такова примерная последовательность выхода наиболее ожидаемых смартфонов.

21:44 Мероприятие пройдет в Барклай-центре нью-йоркского района Бруклин. В прошлом году здесь же показали девятую версию Note.

21:19 Прогнозы на презентацию у ведущих профильных медиа разные. Так, Techradar предрекает, что на сегодня покажут не только "десятку", но и модель 10+ с экраном 6.8 дюймов.

Также сегодня может появиться Samsung Galaxy Book S - ноутбук, работающий на Windows 10. О его существовании недавно заявили инсайдеры.