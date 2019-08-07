Сегодня южнокорейская компания Samsung представила свои новые флагманские смартфоны - Galaxy Note 10 и его расширенную версию со знаком +.
Также на презентации показали дорожный ноутбук Galaxy Book S и спортивные смартчасы.
"Страна" провела онлайн-трансляцию презентации Samsung.
Видео презентации Samsung Galaxy Note 10 и 10 Plus
(на русском языке)
Текстовая трансляция
00:13 Трансляция окончена.
00:03 Это ноутбук на базе смартфона. 13-дюймовый дисплей на Windows 10. Очень мощный аккумулятор на 23 (!) часа автономной работы.
Пока не верится.
Цена на этот ноутбук - 999 долларов. В продаже будет с начала сентября.
00:00 Представили также ноутбук Galaxy Book S.
23:51 Подведем итог по Галакси Ноут 10. Представлены две версии: обычная и Galaxy Note 10 Plus. Цена первой стартует от $949 и поставляется лишь в одной конфигурации: 8 гигабайт оперативной памяти и 256 основной.
Версия "плюс" - $1,099 за 12ГБ RAM / 256ГБ на борту. И за сто долларов сверху можно взять версию с 512 ГБ.
Спецификация на обоих смартфонах:
Процессор: Snapdragon 855
Широкоугольная камера: 16 мегапикселей, f/2.2
Основная камера: 12 мегапикселей, f/1.5 и f/2.4 двойная апертура
Телефото-камера: 12 мегапикселей, f/2.1, 45-градусов
Селфи-камера: 10 Мп, f/2.2
Встроенный сенсор отпечатка пальца.
NOTE 10 PLUS
Экран: 6.8-дюймов, 3040 x 1440 пикселей
RAM: 12ГБ
Память: 256ГБ или 512ГБ, а также microSD
Батарея: 4,300 мАч
NOTE 10
Screen: 6.3-дюймов, 2280 x 1080
RAM: 8ГБ
Память: 256ГБ, без microSD
Батарея: 3,500 мАч
23:42 Со смартфоном покончено - теперь Galaxy Watch.
23:39 Samsung Galaxy Note 10 первым из коммерческих смартфонов получил поддержку 5G.
23:38 Ноут 10 заряжается за полчаса от провода и также поддерживает быструю беспроводную зарядку.
23:31 Расцветки нового Galaxy Note.
23:30 В режиме видео-трансляции можно стилусом добавять на изображение различные фильтры. Также есть 3D-камера.
23:25 Новый телефон позволяет снимать в режиме экшен-камеры. И вот, как выглядит тыльная камера. Точнее, их много. Три объектива и две вспышки.
23:23 Стилус S-pen теперь работает и как пульт дистанционного управления смартфоном. Например, можно громкость регулировать.
23:20 Клонят к тому, что это идеальный смартфон для блогеров - особенно путешествующих.
23:18 Заметки, сделанные стилусом, можно сразу конвертировать в Word или PDF. А также открывать сразу на десктопе.
23:15 Сканер отпечатков пальцев - тоже утоплен в дисплей, как и фронтальная камера. "Как можно меньше помех на дисплее".
23:14 Будет два размера экрана. К тому же он зауженный - самый узкий Note в истории компании. Телефон безрамочный. Толщина - 8 миллиметров.
23:11 Встроенная в экран фронтальная камера подтверждается в презентационном ролике. Также будет Ноут 10+.
23:09 "Самый мощный смартфон в мире". Это о Галакси Ноут 10.
23:05 Все как всегда стартует с неких отвлеченных вводных. Но уже идет намек на 5G. Умные дома, города и целые страны. Загрузка любых фильмов за секунды. Глава Samsung начинает с образа будущего.
23:03 Началось. "Самый мощный Note".
22:58 В этом зале нет пустого места. Сейчас начнется!
Фото - TechRadar
22:35 Презентации "Самсунг" интересны не для потребительского спроса украинцев - ведь цены на флагманы откровенно кусаются и переплата за бренд очень велика. Ее стоит смотреть ради интересных технических решений южнокорейской компании. Которые будут немедленно скопированы китайскими товарищами.
Впрочем, уже довольно часто в Поднебесной опережают время и внедряют инновации быстрее неповоротливых транснациональных монстров. Причем, предлагая их за довольно приятные деньги.
В этом смысле презентация Galaxy Note может показать нам, что интересного из технических новинок будет на рынке более доступных смартфонов уже через полгода.
22:31 Интересно, будут ли сегодня новости о Galaxy Fold - самом неоднозначном и прорывном смартфоне южнокорейской компании? Его презентовали в феврале. Его экран умеет складываться, как книжка. Смотрите видео, как это происходит:
22:24 У Барклай-центра уже толпы журналистов. Все под зонтами. В Бруклине начался ливень. Интересно - новый Note 10 водонепроницаем?
Фото @OutOnALumb
22:14 Сгруппируем ключевые слухи о том, что покажут сегодня:
- Две смартфона: Note 10 и Note 10 Plus
- Камера для селфи, встроенная в центр дисплея
- Новый стилус S Pen в корпусе телефона
- Без 3,5-миллиметрового разъема для наушников
- Дисплей Note 10 может быть от 6,3 до 6,4 дюймов
- А вот экран Note 10 Plus - от 6,6 до 6,8 дюймов
- Три или даже четыре камеры на задней панели.
22:06 Сегодняшней презентацией Самсунг дает старт сезона "больших новинок". Причем сильно раньше всех остальный крупных брендов.
В начале сентября появятся Sony Xperia 2 и LG G8. За ними неделей позже последует iPhone 11, а затем - Google Pixel 4. После - весьма качственные "китайцы" OnePlus 7T и Huawei Mate 30 Pro.
Такова примерная последовательность выхода наиболее ожидаемых смартфонов.
21:44 Мероприятие пройдет в Барклай-центре нью-йоркского района Бруклин. В прошлом году здесь же показали девятую версию Note.
21:19 Прогнозы на презентацию у ведущих профильных медиа разные. Так, Techradar предрекает, что на сегодня покажут не только "десятку", но и модель 10+ с экраном 6.8 дюймов.
Также сегодня может появиться Samsung Galaxy Book S - ноутбук, работающий на Windows 10. О его существовании недавно заявили инсайдеры.