Samsung Galaxy Note 10. Онлайн-трансляция презентации
Samsung Galaxy Note 10. Онлайн-трансляция презентации

Сегодня южнокорейская компания Samsung представила свои новые флагманские смартфоны - Galaxy Note 10 и его расширенную версию со знаком +. 

Также на презентации показали дорожный ноутбук Galaxy Book S и спортивные смартчасы. 

"Страна" провела онлайн-трансляцию презентации Samsung. 

Видео презентации Samsung Galaxy Note 10 и 10 Plus

(на русском языке)

Текстовая трансляция

00:13  Трансляция окончена. 

00:03  Это ноутбук на базе смартфона. 13-дюймовый дисплей на Windows 10. Очень мощный аккумулятор на 23 (!) часа автономной работы. 

Пока не верится. 

Цена на этот ноутбук - 999 долларов. В продаже будет с начала сентября. 

00:00  Представили также ноутбук Galaxy Book S. 

23:51  Подведем итог по Галакси Ноут 10. Представлены две версии: обычная и Galaxy Note 10 Plus. Цена первой стартует от $949 и поставляется лишь в одной конфигурации: 8 гигабайт оперативной памяти и 256 основной. 

Версия "плюс" -  $1,099 за 12ГБ RAM / 256ГБ на борту. И за сто долларов сверху можно взять версию с 512 ГБ. 

Спецификация на обоих смартфонах:

Процессор: Snapdragon 855

Широкоугольная камера: 16 мегапикселей, f/2.2

Основная камера: 12 мегапикселей, f/1.5 и f/2.4 двойная апертура

Телефото-камера: 12 мегапикселей, f/2.1, 45-градусов

Селфи-камера: 10 Мп, f/2.2

Встроенный сенсор отпечатка пальца. 

NOTE 10 PLUS

Экран: 6.8-дюймов, 3040 x 1440 пикселей
RAM: 12ГБ
Память: 256ГБ или 512ГБ, а также microSD 
Батарея: 4,300 мАч

NOTE 10

Screen: 6.3-дюймов, 2280 x 1080
RAM: 8ГБ
Память: 256ГБ, без microSD 
Батарея: 3,500 мАч

23:42  Со смартфоном покончено - теперь Galaxy Watch. 

23:39  Samsung Galaxy Note 10 первым из коммерческих смартфонов получил поддержку 5G. 

23:38  Ноут 10 заряжается за полчаса от провода и также поддерживает быструю беспроводную зарядку. 

23:31  Расцветки нового Galaxy Note.

23:30  В режиме видео-трансляции можно стилусом добавять на изображение различные фильтры. Также есть 3D-камера. 

23:25  Новый телефон позволяет снимать в режиме экшен-камеры. И вот, как выглядит тыльная камера. Точнее, их много. Три объектива и две вспышки. 

23:23  Стилус S-pen теперь работает и как пульт дистанционного управления смартфоном. Например, можно громкость регулировать. 

23:20  Клонят к тому, что это идеальный смартфон для блогеров - особенно путешествующих.  

23:18  Заметки, сделанные стилусом, можно сразу конвертировать в Word или PDF. А также открывать сразу на десктопе. 

23:15  Сканер отпечатков пальцев - тоже утоплен в дисплей, как и фронтальная камера. "Как можно меньше помех на дисплее". 

23:14  Будет два размера экрана. К тому же он зауженный - самый узкий Note в истории компании. Телефон безрамочный. Толщина - 8 миллиметров. 

23:11  Встроенная в экран фронтальная камера подтверждается в презентационном ролике. Также будет Ноут 10+.

23:09  "Самый мощный смартфон в мире". Это о Галакси Ноут 10. 

23:05  Все как всегда стартует с неких отвлеченных вводных. Но уже идет намек на 5G. Умные дома, города и целые страны. Загрузка любых фильмов за секунды. Глава Samsung начинает с образа будущего. 

23:03  Началось. "Самый мощный Note". 

22:58  В этом зале нет пустого места. Сейчас начнется!

Фото - TechRadar

22:35  Презентации "Самсунг" интересны не для потребительского спроса украинцев - ведь цены на флагманы откровенно кусаются и переплата за бренд очень велика. Ее стоит смотреть ради интересных технических решений южнокорейской компании. Которые будут немедленно скопированы китайскими товарищами.

Впрочем, уже довольно часто в Поднебесной опережают время и внедряют инновации быстрее неповоротливых транснациональных монстров. Причем, предлагая их за довольно приятные деньги.   

В этом смысле презентация Galaxy Note может показать нам, что интересного из технических новинок будет на рынке более доступных смартфонов уже через полгода. 

22:31  Интересно, будут ли сегодня новости о Galaxy Fold - самом неоднозначном и прорывном смартфоне южнокорейской компании? Его презентовали в феврале. Его экран умеет складываться, как книжка. Смотрите видео, как это происходит:

22:24  У Барклай-центра уже толпы журналистов. Все под зонтами. В Бруклине начался ливень. Интересно - новый Note 10 водонепроницаем?

Фото @OutOnALumb

22:14  Сгруппируем ключевые слухи о том, что покажут сегодня:

  1. Две смартфона: Note 10 и Note 10 Plus
  2. Камера для селфи, встроенная в центр дисплея
  3. Новый стилус S Pen в корпусе телефона
  4. Без 3,5-миллиметрового разъема для наушников
  5. Дисплей Note 10 может быть от 6,3 до 6,4 дюймов
  6. А вот экран Note 10 Plus - от 6,6 до 6,8 дюймов
  7. Три или даже четыре камеры на задней панели.  

22:06  Сегодняшней презентацией Самсунг дает старт сезона "больших новинок". Причем сильно раньше всех остальный крупных брендов.

В начале сентября появятся Sony Xperia 2 и LG G8. За ними неделей позже последует iPhone 11, а затем - Google Pixel 4. После - весьма качственные "китайцы" OnePlus 7T и Huawei Mate 30 Pro. 

Такова примерная последовательность выхода наиболее ожидаемых смартфонов. 

21:44  Мероприятие пройдет в Барклай-центре нью-йоркского района Бруклин. В прошлом году здесь же показали девятую версию Note. 

21:19  Прогнозы на презентацию у ведущих профильных медиа разные. Так, Techradar предрекает, что на сегодня покажут не только "десятку", но и модель 10+ с экраном 6.8 дюймов.

Также сегодня может появиться Samsung Galaxy Book S - ноутбук, работающий на Windows 10. О его существовании недавно заявили инсайдеры. 

 

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