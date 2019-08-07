Проигравшая выборы экс-нардеп Украины Надежда Савченко опубликовала фотографии прогулки на берегу Балтийского моря в зеленом платье.

Соответствующие фото появились на ее странице в социальной сети Facebook вечером в среду.

Радостная Надежда прогуливается по песку у самой кромки воды, ноги омывает соленая вода, а ветер над волнами Балтики дарит ощущение полета.

"Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!", - говорится в подписи к фото.

Скриншот: Facebook/Надія Савченко

Как сообщалось ранее, нардеп и кандидат на выборах в Раду Надежда Савченко заявила, что смирилась со своим поражением и даже чувствует удовлетворение от того, что избавилась от ответственности.

Напомним, Савченко баллотировалась на выборах в Верховную Раду в округе №51 в Донецкой области. Она набрала 1,2% электоральной поддержки. На нее на двух участках проголосовали 8 человек. Победил ее беспартийный пенсионер – самовыдвиженец.

Сестра Надежды Савченко Вера тоже баллотировалась в Донецкой области в округе №45. Ее результат - 3,95% (538 голосов "за").