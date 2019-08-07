Центральная избирательная комиссия Украины опубликует результаты выборов в округе № 210 после того, как они будут установлены. Об этом сообщается на странице Комиссии в Facebook.

"Обнародование результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в ОИО № 210 состоится после установления ЦИК результатов выборов в данном округе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в опубликованном газетами "Урядовий кур’єр" и "Голос Украины" списке народных депутатов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля отсутствует информация об избранном народном депутате в одномандатном избирательном округе №210.

Также сообщается, что согласно ст.100 закона "О выборах народных депутатов Украины" список избранных депутатов публикуется с указанием в алфавитном порядке их фамилии, собственного имени (всех собственных имен), отчества (при наличии), года рождения, образования, должности (занятия), места работы, места жительства, партийности, субъекта выдвижения, избирательного округа (общегосударственный или номер одномандатного), в котором избран депутат.

"Официальное обнародование Центральной избирательной комиссией результатов выборов народных депутатов Украины является основанием для увольнения с работы (должности), не совместимой с депутатским мандатом, и принятия решения о прекращении действия другого представительского мандата лица, избранного народным депутатом Украины (часть вторая статьи 100 закона)" , - отметили в ЦИК.

Как отмечают в Комиссии, в соответствии с Порядком рассмотрения документов лиц, избранных народными депутатами в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах, для регистрации их народными депутатами, не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования результатов выборов в ЦИК подается заявление лица, избранного депутатом.



Скриншот: Facebook/ЦИК

Как сообщалось, ЦИК только 6 августа приняла протокол окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 210 об итогах голосования на внеочередных выборах народных депутатов с пометкой "Уточненный".

Внеочередные выборы народных депутатов Украины состоялись 21 июля 2019 года.

Также мы писали, что ЦИК обязала окружком №210 к пятнице проверить списки избирателей на участках, где пересчитывали голоса.