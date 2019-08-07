Среди записей опального экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, чей дом штурмовали силовики, нашли пророческую песню "Мне не страшно умирать".

Запись трогательной композиции можно прослушать на видеохостинге YouTube.

Бывший глава государства давно увлекается пением под гитару. У него много лирических песен. Но "Мне не страшно умирать" на удивление точно перекликается с сегодняшними событиями.



Видео: YouTube/ 3/34

Лирический герой песни утверждает, что ему не страшна смерть, только жаль, что слишком мало сделано.

Мне не страшно умирать,

Только мало сделано,

Только жаль старушку-мать

И березку белую

Что не сделал, то друзья

За меня доделают,

Расцветет, где лягу я,

Цвет-березка белая.

Интересно, что запись появилась на видеоканале ровно 3 года назад - тоже в начале августа.

Напомним, 27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента и иммунитета от уголовного преследования. Против бывшего главы государства выдвинули обвинения в незаконном обогащении и вызвали его на допрос. Однако 29 июля он улетел в Россию.

Как сообщается, сейчас Атамбаев находится в своем доме в Киргизии, который штурмовали силовики и защищали сторонники экс-президента.

Ранее "Страна" писала о музыкальном творчестве Атамбаева и публиковала его клипы.