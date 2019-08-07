Усыновление ребенка нельзя отменить до его совершеннолетия, если это противоречит его интересам. При этом интересы ребенка всегда имеют преимущество, передает Юрлига.

Отмечается, что к таким выводам пришла коллегия судей Кассационного гражданского суда Верховного Суда в постановлении от 25 апреля 2019 года по делу № 381/4827/17.

Как сообщается, истец обратился в суд для отмены усыновления. Исковые требования мотивированы тем, что между истцом (мужем) и ответчицей (женой) был зарегистрирован брак. Кроме того, истец усыновил дочку жены (с соответствующим изменением фамилии). Однако отношения у супружеской пары не сложились и решением суда брак был расторгнут.

Истец указывал, что ребенок проживает вместе с матерью, а истец проживает отдельно с новой семьей. Между ним и его бывшей женой сложились крайне негативные отношения. Кроме того, дочь постепенно переняла негативное отношение к нему и полностью отказалась называть истца отцом. Все попытки истца, как отца, примириться оказались напрасными, каждый его приход заканчивался проявлением негатива и агрессии со стороны дочки и бывшей жены.

Истец просил отменить усыновление ребенка и внести изменения в свидетельство о рождении.

Суд первой инстанции решением, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда, оставил исковые требования без удовлетворения.

Верховный Суд согласился с судами предыдущих инстанций, учитывая следующее.

Согласно ч. 1, 2 ст. 14 Европейской конвенции об усыновлении детей, усыновление может быть отменено или признано недействительным лишь по решению компетентного органа. Интересы ребенка всегда имеют преимущество. Усыновление может быть отменено до достижения ребенком совершеннолетия лишь на основании серьезных обстоятельств, предусмотренных законом.

СК предусмотрено, что усыновление может быть отменено по решению суда, если:

оно противоречит интересам ребенка; ребенок страдает слабоумием, болен психической или иной неизлечимой болезнью, о чем усыновитель не знал и не мог знать во время усыновления; между усыновителем и ребенком сложились, независимо от воли усыновителя отношения, которые делают невозможными их совместное проживание и выполнение усыновителем своих родительских обязанностей.

В соответствии с ГПК каждая сторона должна привести доказательства, имеющие значение для дела и на которые она ссылается.

Установив, что истцом не доказано наличие оснований для отмены усыновления, суды сделали правильный вывод об отказе в удовлетворении иска.

Как указал апелляционный суд, отмена усыновления наносит моральные страдания ребенку, являющиеся особенно опасными для подростка.

Утверждение о том, что бывшая жена не пускает в квартиру, прячет детей и совершает иные действия, препятствующие реализации отцом своих обязанностей, свидетельствует лишь о конфликте с бывшей женой, однако не подтверждают существование между истцом и ребенком отношений, которые делают невозможным выполнение истцом своих родительских обязанностей и не свидетельствует о несоответствии усыновления интересам ребенка.

Ранее сообщалось, что в Украине изменили правила усыновления детей как гражданами страны, так и иностранцами.

Также мы писали, что в Украине усыновителям детей будут давать на работе 56-дневный оплачиваемый отпуск.