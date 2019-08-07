В газетах "Голос України" и "Урядовий кур'єр" были обнародованы списки народных депутатов, которые были избраны на внеочередных выборах 21 июля 2019 года, передает Юрлига.

Отмечается, что список напечатан на основании договора с Центральной избирательной комиссией и в соответствии с предоставленным ней оригиналом.

Напоминаем, что по итогам обработки 100% протоколов голосования, в Раду проходят от:

"Слуги народа" - 254 нардепа;

"Оппозиционной платформы - за жизнь" - 43 нардепа;

Всеукраинского объединения "Батькивщина" - 26 нардепов;

"Европейской солидарности" - 25 нардепов;

"Голоса" - 20 нардепов.

Центральная избирательная комиссия обнародует итоги внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в одномандатном избирательном округе №210 (Черниговская обл., с центром в г.Прилуки) после того, как в нем будут установлены результаты.

ЦИК обязала окружком №210 к пятнице проверить списки избирателей на участках, где пересчитывали голоса.

Проведение первого заседания Верховной Рады было назначено на 3 сентября 2019 года. Об этом сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

Ранее сообщалось, что Разумков намекнул, что вице-спикером новой Рады может быть депутат от оппозиции.

Также мы писали, что "Укроборонпром" возглавит менеджер экс-депутата Госдумы, Новинского и Пинчука.