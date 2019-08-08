8 августа в Украине праздник у военных связистов, а в мире отмечают день кошек, альпинистов и офтальмологов.

Праздники в Украине

В Украине сегодня День войск связи. Указ о праздновании был подписан в 2000 году. Дата была выбрана не случайно: в 1920 году в Киеве в этот день начали готовить военных связистов.

Народные праздники

В нарде отмечают Ермолаев день. Погода обычно была теплой и погожей, поэтому крестьяне спешили убрать зерно. Часто они даже ночевали в полях, организовывая походные кухни и ночевку под открытым небом. В огородах начинали убирать морковь, капусту, свеклу. А вот яблоки, несмотря на то, что они уже созревали, не ели. Считалось грехом есть их до яблочного спаса 19 августа.

Международные

Сегодня отмечают Всемирный день кошек. Главная цель этой даты - привлечь внимание к проблеме бездомных животных.

На календаре Международный день альпинизма - в честь первого в мире восхождения на Монблан в Альпах - на 4810 метров над уровнем моря. Его совершили два швейцарца: врач Мишель-Габриэль Паккард и горный проводник Жак Бальма. До них все подобные попытки оканчивались неудачами. Кстати, сегодня праздник и у промышленных альпинистов.

Еще одна дата - Международный день офтальмологии. Его предложили отмечать в России в день рождения выдающегося офтальмолога Святослава Федорова. Он родился в Украине, в городе Хмельницкий, но после ареста отца, который отбывал срок на Колыме, семья переехала в Россию.

Офтальмолог изготовил первые в СССР искусственные хрусталики, которые применялись, например, при лечении катаракты. Причем, когда в 1960 году он провел первую успешную операцию по имплантации искусственного хрусталика, и это получило широкую огласку, его сняли с должности. Реабилитироваться удалось благодаря вмешательству журналиста Анатолия Аграновского. Он написал ряд материалов о докторе-новаторе. Но сначала убедился, что его метод действительно работает: спустя пять лет после операции, которую сделали 12-летней девочке, стало ясно, что хрусталик прижился, а к девушке вернулось 100%-ное зрение.

Федоров первым в мире провел операцию по лечению глаукомы на ранних стадиях.

Федоров погиб в авиакатастрофе - рухнул вертолет, в котором он возвращался с конференции из Тамбова.

События и даты

В 1877 году в Ханженковке (ныне Верхняя Крынка в черте Макеевки Донецкой области) родился пионер русского кинематографа Александр Ханжонков. Он основал торговый дом, который занимался кинопрокатом и производством фильмов.

В 1899 году американец Альберт Маршалл запатентовал холодильник.

В 1932 году женщинам в СССР разрешили работать на шахтах.

В 1949 году в Страсбурге впервые состоялась сессия Совета Европы.

В 1966 году в Китае объявили о начале культурной революции.

Именины

Сегодня именины у крещенных под именем Сергей, Федор, Параскева.