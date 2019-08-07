В результате непродолжительного подорожания доллара на межбанке, он снова начал падать. Курс опять уверено падает из-за минимального спроса, а НБУ, скупая валютный излишек, контролирует обвал стоимости.

В среду, 7 августа, американская валюта на межбанке потеряла 19 копеек, и остановилась в рамках 25,32-25,37 грн/$.

Об этом рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной, передает UBR.ua.

НБУ трижды выходил с валютными покупками, понижая ценник:

25,4150-25,43 грн/$;

25,38 грн/$;

25,31 грн/$.

По разным оценкам, чиновники приобрели от $70 млн. до $90 млн.

Говорят, что экспортеры снов негодовали из-за снижения курса доллара, проклиная Нацбанк. Бизнесу не нравится ценовая просадка по мере выкупа валюты на межбанке.

Конфликт между Минфином и НБУ может разразиться с новой силой. Поскольку министерство поддерживало крупный бизнес в этом вопросе: оно заинтересовано в увеличении гривневых доходов корпораций, так как отвечает за наполнение госбюджета.

Банки тоже не в восторге от происходящего. Большинство из них сидело на дорогом долларе, а он взял и резко подешевел. В лучшем случае, казначеи закрывались в ноль, в худшем - уходили в минус.

Казначеи рассказали, что многие предприятия снимали сегодня заявки на продажу доллара по мере снижения его курса.

Как и в предыдущие дни на торгах было два крупных валютных продавца:

экспортеров было больше, и они обеспечивали межбанку большую часть валютного предложения;

иностранные инвестфонды, которые тоже активно продавали доллар, но все-таки уступали по объемам сделок корпорациям.

"Минфин сегодня гасил старые выпуски гривневых гособлигаций общим объемом 5,7 млрд грн. Где-то 60% выплат пришлось на наши банки и 40% - на иностранцев. Причем, последние не торопятся выводить свои средства из нашей страны. Хотят зарабатывать на высоких процентных ставках по нашим ОВГЗ, и подыскивают себе на покупку портфели бумаг на вторичном рынке", - рассказал UBR.ua финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Цены наличного рынка падали вслед за межбанком.

"На опте они опустились к 25,30-25,35 грн/$. И спроса на валюту не наблюдалось", - отметил Невмержицкий.

В кассах банков удешевление валюты было не таким существенным.

"Все осторожничают и снижают котировки медленнее межбанка. Видимо, из-за рекордной июльской активности: население продало банкам $1,4 млрд, купив при этом более $1,5 млрд", - сказал Олег Куринной.

С утра средние цены на продаже доллара людям опустились в банковских кассах лишь на 5 копеек, и оказались в рамках 25,65-25,85 грн/$. А к вечеру они провались до 25,55-25,75 грн/$. При этом минимальный курс вышел на 25,42 грн/$, а максимальный остался на 25,95 грн/$. Выкуп валюты у населения происходит в рамках 25,0-25,60 грн/$.

Основная проблема на валютном рынке сейчас - это отсутствие сколько-нибудь значительного спроса на "американца" со стороны импортеров. Без них, доллар продолжит снижаться. Особенно, если нерезиденты будут охотится на ОВГЗ на вторичном рынке.

"Покупателей валюты действительно стало заметно меньше. Они больше не поддерживают доллар, потому его курс и скатывается", - подтвердил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Он спрогнозировал на 8 августа открытие межбанка в рамках 25,30-25,40 грн/$. Ровно такую же оценку дал и Олег Куринной.

Ранее сообщалось, что в июле украинцы купили на 93,7 млн долларов больше валюты, чем продали.

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