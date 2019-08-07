Стали известны детали и обстоятельства самоубийства двух братьев, которые повесились в селе Катериновка. Об этом сообщает "Униан".

Как рассказали полиции односельчане умерших, причиной трагедии стали чьи-то слова, что у одного из братьев может быть рак.

"Два брата жили вместе, семей у них не было, а родители уже умерли. Они вдвоем вели хозяйство. Дом у них хороший, они оба хозяйственные мужчины. Несмотря на то, что в доме не было женщин, у них всегда было чисто, прибрано, еда наготовлена", – сообщил местный житель Сергей.

Старший брат, 61-летний Сергей, был пенсионером. Незадолго до трагедии он поехал в Харьков к родне. В городе ему сделали небольшую операцию на лице - удалили опухоль. Причем диагноз злокачественное новообразование никто не ставил. Однако послеоперационная рана плохо заживала. И тогда кто-то из знакомых сказал Сергею, что у него, вероятно, онкология.

"Вместо того чтобы поехать в больницу, обратиться к врачам, он решил, что у него рак", – сказал сосед покойного.

Фото: npu.gov.ua

3 августа Сергей сообщил своему 59-летнему брату Александру, что он смертельно болен. Как утверждают в полиции Харьковской области, Александр в это время был в состоянии алкогольного опьянения. Вероятно, братья поссорились. И тогда Сергей пошел в сарай и повесился. Когда Александр увидел его тело, то тоже решил покончить с собой.

Как сообщается, умерших братьев уже похоронили. А в полиции сейчас проводят экспертизы, чтобы установить точную причину их смерти.

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