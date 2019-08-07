Медики узнали, какую группу крови больше всего любят комары
Ученые выяснили, какая группа крови человека больше всего привлекает комаров. Об этом сообщает oane.ws.
Как оказалось, эти насекомые отлично распознают состав плазмы. Специалисты провели эксперимент, в процессе которого удалось установить, что любимая группа крови кровососущих - первая.
Именно потому обладатели первой группы крови страдают от комариных укусов вдвое чаще, чем остальные. Как установили ученые, в состав первой группы крови не входят некоторые белки и гладкие эритроциты.
Также ученые утверждают, что нередко от натиска комаров страдают и обладатели второй группы крови - правда, в основном те, у кого отрицательный резус-фактор.
А вот обладателям третьей и четвертой групп крови повезло в этом смысле намного больше. Комары обычно их не атакуют, а если и кусают, то это происходит в очень редких случаях. К слову, ранее удалось установить, что комары не меньше внимания обращают и на запах человека, который зависит именно от состава крови.
Ранее "Страна" писала о том, что медики предупредили, чем опасны средства для отпугивания комаров.
Также мы сообщали, почему Львовскую область атаковали комары.