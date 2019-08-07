Ученые выяснили, какая группа крови человека больше всего привлекает комаров. Об этом сообщает oane.ws.

Как оказалось, эти насекомые отлично распознают состав плазмы. Специалисты провели эксперимент, в процессе которого удалось установить, что любимая группа крови кровососущих - первая.

Именно потому обладатели первой группы крови страдают от комариных укусов вдвое чаще, чем остальные. Как установили ученые, в состав первой группы крови не входят некоторые белки и гладкие эритроциты.

Также ученые утверждают, что нередко от натиска комаров страдают и обладатели второй группы крови - правда, в основном те, у кого отрицательный резус-фактор.

А вот обладателям третьей и четвертой групп крови повезло в этом смысле намного больше. Комары обычно их не атакуют, а если и кусают, то это происходит в очень редких случаях. К слову, ранее удалось установить, что комары не меньше внимания обращают и на запах человека, который зависит именно от состава крови.

Ранее "Страна" писала о том, что медики предупредили, чем опасны средства для отпугивания комаров.

Также мы сообщали, почему Львовскую область атаковали комары.