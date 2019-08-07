6 августа в Полтаве был тяжело ранен охранник кафе "Ботаник" за то, что сделал замечание мужчине, собиравшемуся справить нужду возле заведения. Об этом со ссылку на полицию Полтавской области сообщает сайт Kolo.News.

Как говорится в сообщении, во вторник, около 23:00, возле кафе "Ботаник", расположенного в Шевченковском районе города, неизвестный мужчина собирался сходить в туалет. Охранник заведения 1979 года рождения сделал ему замечание, а в ответ получил несколько выстрелов в голову.

Раненого в бессознательном состоянии доставили в реанимационное отделение областной клинической больницы. 40-летний работник кафе до сих пор не пришел в себя.

Полиция начала досудебное расследование по факту покушения на убийство. Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Полиция проводит комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий и просит всех, у кого есть информация о происшествии, связаться с правоохранителями по телефону 102 или электронной почте: zvern23@pl.npu.gov.ua, vzg @ pl .npu.gov.ua.

Видео: YouTube/ Kolo News

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