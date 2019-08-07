В четверг, 8 августа, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".

Днем ожидаются грозы, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). В КГГА напомнили основные правила поведения при усилении ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт

Также отмечается, что в случае грозы следует держаться подальше от отдельных деревьев, водоемов, столбов и вышек. А также снять с себя металлические вещи и спрятаться под невысокими кустами или деревьями.

Как сообщала "Страна", в четверг Украину разогреет до +33.  Циклон Xaver обусловит в четверг кратковременные дожди на Западе и местами на Севере. К вечеру в четверг дожди придут в Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую области.

Отметим, что Кличко и Богдана в ближайшее время вызовут на допрос в НАБУ.

 

 

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