В четверг, 8 августа, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".

Днем ожидаются грозы, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). В КГГА напомнили основные правила поведения при усилении ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт

Также отмечается, что в случае грозы следует держаться подальше от отдельных деревьев, водоемов, столбов и вышек. А также снять с себя металлические вещи и спрятаться под невысокими кустами или деревьями.

Как сообщала "Страна", в четверг Украину разогреет до +33. Циклон Xaver обусловит в четверг кратковременные дожди на Западе и местами на Севере. К вечеру в четверг дожди придут в Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую области.

Отметим, что Кличко и Богдана в ближайшее время вызовут на допрос в НАБУ.