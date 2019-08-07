В скором будущем Украина законодательно утвердит положение об упрощении получения разрешения для посещения АР Крым. Как сообщает "112 Украина", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в Турецкую Республику.

В Турции Зеленский отметил, что власть не оставит поддерживать крымских татар, которые хотят ездить к родне на полуостров.

"Уверяю всех вас, Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемой. Мы понимаем, как важно для вас (крымских татар - прим. ред.) навещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма", - сказал глава государства.

При этом Зеленский подчеркнул, что украинская сторона не устанет привлекать внимание международного сообщества к нарушению прав крымских татар в Крыму оккупационными российскими властями. По его словам, власть знает о проблемах крымских татар-переселенцев, которые вынуждены были покинуть Крым из-за аннексии.

Кроме того, президент поблагодарил представителей украинской общины в Турции за помощь украинскому народу.

"Я знаю, что в течение последних лет в разных городах Турции были созданы новые ячейки украинской общины, руководители которой сейчас присутствуют. Я рад всех вас видеть. Благодаря вашему упорному труду украинская община в Турции крепнет и превращается в действительно мощную силу. Спасибо за многочисленные акции в поддержку нашего государства, за моральную и материальную помощь, за содействие в лечении и оздоровлении украинских детей, которые, к сожалению, остаются без родительской опеки. Спасибо вам за то, что сохранили Украину в сердце", - сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский сегодня прибыл в Турцию с двухдневным визитом. "Страна" анализировала, чего следует ожидать от этого визита.