Популярная турецкая марка одежды LC Waikiki к приезду в страну президента Украины Владимира Зеленского выпустила коллекцию футболок с украинской символикой. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в этой стране Андрей Сибига.

Посол также опубликовал фото одной из футболок с сердцем цветов украинского флага и надписью "Ukraine". Также в коллекции есть модель с изображением герба Украины.

LC Waikiki - французско-турецкая марка одежды и аксессуаров.Торговая сеть компании состоит из 939 магазинов в 45 странах мира.

Скриншот, фото: Twitter/ Andrii Sybiha

Напомним, Владимир Зеленский пробудет в Турции с визитом 7 - 8 августа. В Анкаре он встретится с президентом Турции Эрдоганом и представителями украинской и крымскотатарской общин. В Стамбуле запланирована встреча с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Также мы писали, что с Эрдоганом Зеленский обсудит культурные отношения, диаспорное сотрудничество, инфраструктуру, дипломатию и безопасность, а также оборонную промышленность.