В парках Украины могут появиться специальные кнопки вызова экстренной помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом на своей странице в соцсети сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"Сейчас пересматриваем нормы безопасности в парках. Поэтому предложение, которое сейчас рассматривается, - устраивать в этих общественных местах специальные боксы с кнопкой экстренного вызова полиции. Это безопасность и постоянная связь с работниками службы в случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации. Тем более что в некоторых новых парках это уже начинают делать. Поэтому почему бы не урегулировать этот вопрос и в ГСН?" - написал Парцхаладзе.

В сообщении также говорится, что идею установки кнопок вызова экстренной помощи в парках поддержали и пользователи соцсети Facebook. На странице Парцхаладзе был проведен опрос "Нужны ли в парках кнопки экстренного вызова?" По его результатам, идею поддержали практически все из более чем 5 тысяч пользователей, которые отреагировали на опрос, за устройство кнопок вызова экстренной помощи в парках. При этом многие предложили по возможности обустроить такие боксы с кнопками системами видеонаблюдения или другой защиты от ложных вызовов полиции.

Фото: facebook.com

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