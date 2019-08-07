Партия "Слуга народа" потратила на проведение избирательной кампании больше остальных политсил - почти 115 млн грн. Такие данные приводит ЦИК на своем сайте в разделе финансовых отчетов.

Как сообщает Центральная избирательная комиссия, с накопительного счета избирательного фонда партии "Слуга народа" на текущий счет избирательного фонда поступило 114,65 млн грн.

Второй по объемам трат из преодолевших 5%-ный порог стала партия "Голос" - аутсайдер гонки среди прошедших в парламент политсил. "Голос" израсходовал на 9 млн грн меньше "слуг": 105,7 млн грн.

Партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко потратила 99,5 млн грн, ВО "Батьиквщина" – 87,2 млн грн, а "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 60,3 млн грн.

Из партий, не преодолевших проходной барьер, но набравших более 2% голосов, самые большие траты на кампанию у Радикальной партии Олега Ляшко – 111,8 млн грн. Расходы "Оппозиционного блока" составили 90,6 млн грн, "Украинской стратегии Владимира Гройсмана" - 89,25 млн грн, ВО "Свобода" – 24,1 млн, "Силы и чести" – 26,95 млн грн, Партии Шария – 4,2 млн грн. Согласно закону, эти политсилы будут получать финансирование из государственного бюджета.

Что касается других партий, то "Самопомич" потратила на выборы 28,7 млн грн, Аграрная партия Украины - 21,1 млн грн, "Рух новых сил Михаила Саакашвили" – 6,5 млн грн. Меньше 1 млн грн кампания обошлась партиям "Сила права" (604 тыс грн), "Патриот" (210 тыс грн) и Партии Зеленых (37 тыс грн).

Партия "Сила людей", за которую отдали голоса 28 тысяч человек (0,19% избирателей), вообще не потратилась на выборы.

Напомним, 6 августа ЦИК приняла последний протокол об итогах голосования на мажоритарных округах.

А сегодня, 7 августа, в официальном печатном издании Верховной Рады "Голос Украины" опубликовали результаты досрочных парламентских выборов со списками избранных народных депутатов.