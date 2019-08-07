Сегодня утром значительная часть трамвайных и троллейбусных маршрутов Одессы оказалась парализована. Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на пресс-службу Ккоммунального предприятия Одесгорэлектротранс.

Отмечается, что произошел сбой в работе электроподстанции, и контактная сеть осталась без тока. В настоящее время в городе не функционируют трамвайные маршруты №3, 5,10, 13, 18, 27, 28 и троллейбусные маршруты № 1,2,3,5,7,8,9,10,11 та 14.

Специалисты Одесгорэлектротранса проводят ремонтные работы по восстановлению подачи тока.

Напомним, что в Одессе ливень затопил улицы, а по области пронесся смерч.

Также читайте о том, что в Одессе трамвай маршрута №13 насмерть задавил пенсионерку.

Кроме того, в Одессе на ходу вдруг вспыхнул трамвай у пляжа Черноморка.