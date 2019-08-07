В субботу, 7 августа, игру "Динамо" – "Шахтер" в Киеве на НСК Олимпийский рассудит главный арбитр Ярослав Козык. Ему впервые в истории чемпионатов Украины поможет система видеоповторов VAR, которая проходит испытания.

Это вторая встреча Козыка в роли главного арбитра с этими командами. В первом матче "Шахтер" – "Динамо" (1:1) в мае 2019 года он удалил динамовца Артема Шабанова и "горняка" Давида Хочолаву.

Все встречи третьего тура чемпионата Украины:

10 августа (суббота):

17:00 "Динамо" – "Шахтер" – арбитр Ярослав Козык (Мукачево)

19:30 "Ворскла" – "Львов" – Сергей Бойко (Киевская область)

19:30 "Александрия" – "Олимпик" – Андрей Коваленко (Полтава)

11 августа (воскресенье):

17:00 "Днепр-1" – "Десна" – Дмитрий Бондаренко (Одесса)

17:00 "Колос" – "Заря" – Александр Омельченко (Славянск)

19:30 "Карпаты" – "Мариуполь" – Константин Труханов (Харьков)

Напомним турнирную таблицу чемпионата Украины по футболу после первых двух туров. Буяльский (Динамо), Фомин (Мариуполь), Гавриш (Колос) забили по два мяча и возглавляют таблицу бомбардиров.