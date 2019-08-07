В Национальном антикоррупционном бюро собираются допросить Андрея Богдана и Виталия Кличко по делу о возможном предложении 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса президента. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут "Украинские Новости".

Допрос мэра Киева и главы ОП планируется по делу возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки Богдану. Обоих чиновников планируют вызвать в НАБУ в ближайшее время.

Напомним, во время брифинга 30 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что столичный мэр потерял контроль над Киевом и потому обязан покинуть свой пост. Также Богдан сообщил, что ему предлагали долю столичного бюджета за то, чтобы Кличко остался главой КГГА.

В свою очередь, Кличко сначала назвал слова Богдана "байками из склепа", а потом призвал НАБУ расследовать дело о взятке главе Офиса президента. Бюро после этого открыло уголовное производство.

"Страна" разбиралась, чем закончится противостояние Зе-команды и Кличко.