Стеклянный сосуд с монетами обнаружили 2 августа во время выполнения землянных работ на территории мужского римо-католического монастыря в Тернопольской области. Об этом сообщается на сайте Национального заповедника "Замки Тернопольщины".

В сообщении говорится о том, что стеклянный сосуд со старинными монетами был закопан на глубине одного метра на территории двора монастыря отцов бернардинцев в городе Збараж.

Уточняется, что все монеты польские и относятся к междувоенному периоду периоду 1923-1939 годов. Также удалось определить их достоинство - от гроша до одного злотого. Вес находки составляет шесть килограммов, говорится в сообщении.

Эксперты установят ценность обнаруженного клада и после проведения научных исследований, монеты пополнят запасники Национального заповедника "Замки Тернопольщины" и будут представлены в экспозициях.

Фото: zamky.te.ua

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