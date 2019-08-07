Под Тернополем на территории монастыря откопали сосуд со старинными польскими монетами. Фото
Стеклянный сосуд с монетами обнаружили 2 августа во время выполнения землянных работ на территории мужского римо-католического монастыря в Тернопольской области. Об этом сообщается на сайте Национального заповедника "Замки Тернопольщины".
В сообщении говорится о том, что стеклянный сосуд со старинными монетами был закопан на глубине одного метра на территории двора монастыря отцов бернардинцев в городе Збараж.
Уточняется, что все монеты польские и относятся к междувоенному периоду периоду 1923-1939 годов. Также удалось определить их достоинство - от гроша до одного злотого. Вес находки составляет шесть килограммов, говорится в сообщении.
Эксперты установят ценность обнаруженного клада и после проведения научных исследований, монеты пополнят запасники Национального заповедника "Замки Тернопольщины" и будут представлены в экспозициях.
Фото: zamky.te.ua
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