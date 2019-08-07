Тимофей Милованов, почетный президент Киевской школы экономики, которая организовала интенсивные курсы новоизбранных депутатов от "Слуги народа", заявил, что сертификаты об обучении получат только 50–60% слушателей. Об этом он рассказал в телефонном интервью "Украинской правде".

По словам Милованова, у прослушавших курс были разные стартовые позиции: одни имели западное образование и опыт работы в политике, а другие не понимали, зачем учиться. Некоторые даже называли тренинг "фигней" и "детским садом". Поэтому разной получилась и эффективность курса для депутатов.

Президент КШЭ сказал, что занятия посещали большинство приглашенных – около 80%. Первое домашнее задание выполнили около 80%, второе – 72%. 6 августа ученики должны были сдать третью "домашку", а 10 августа у них дедлайн по тестовым заданиям.

По прогнозам Милованова, сертификаты об обучении получат примерно половина "курсантов". "Я ожидаю, что мы где-то 50-60% сертификатов выдадим из всех, кто принимал участие", - сказал он.

Сертификаты будут выданы "слугам народа" до 15 сентября.

Ранее "Страна" писала, что некоторые участники тренинга в Трускавце на "курсах молодого нардепа" ходили в SPA вместо лекций.

Мы также подробно рассказывали, какого рода задания выполняли будущие нардепы на тренинге.