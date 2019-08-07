В среду, 7 августа, мировые цены на нефть эталонных марок снизились до минимального уровня за полгода на ожиданиях уменьшения мирового спроса на топливо из-за торговой войны США против Китая.

По состоянию на 13:00 по Киеву октябрьские контракты на европейский сорт Brent на лондонской бирже ICEFutures понизились на $0,32 (0,54%) – до $58,62 за баррель. Цена контракта западно-техасского сорта WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на $0,21 (0,39%) – до $53,42 за баррель.

Накануне, 6 августа, нефть утром подешевела примерно на 2% из-за опасений относительно замедления мирового спроса на "черное золото".

Однако, по ее словам, отчет Американского института нефти "показал сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,4 млн баррелей, более умеренное снижение по сравнению с предыдущими неделями. Совокупные запасы нефтепродуктов при этом выросли на 100 тыс. баррелей. Влияние данных на рынок в итоге было умеренно позитивным", - говорится в обзоре эксперта.

При этом эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев констатирует, что "ситуация на мировых фондовых рынках несколько стабилизировалась после "кровопролития" в начале недели, однако этого недостаточно, чтобы придать (сорту нефти - прим. ред.) Brent уверенности". "Пока на рынке энергоносителей преобладают страхи, связанные с торговой войной, Brent продолжит привлекать продавцов на попытках роста", - предупреждает эксперт.

Со своей стороны, старший аналитик ИАЦ "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует, что "вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent" составит $58,2-59,4 за баррель.

Накануне аналитики Fitch Solutions ухудшили прогноз по цене эталонной марки Brent на ближайшие три года, поскольку торговые трения США против Китая в мировой торговле продолжают оказывать давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.

Отныне эксперты ожидают, что Brent в среднем будет стоить $67 за баррель по итогам 2019 года. Ранее оценка находилась на уровне $70 за бочку.

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