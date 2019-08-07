Культовый режиссер Квентин Тарантино, женившийся в прошлом году на израильской певице, планирует снять картину, которая подведет итоги всех его предыдущих работ. Об этом сообщает ТАСС.

"Если думать, что все фильмы рассказывают одну и ту же историю и каждая из моих картин - маленький вагон в составе одного паровоза, то я хочу сделать какой-то огромный суперфильм, который закроет логику всего моего огромного фильма", - отметил кинематографист в Москве. При этом он пояснил, что пока не знает деталей своего десятого проекта.

6 августа Тарантино приехал в Москву на премьеру своего фильма "Однажды в... Голливуде". В столице он отправился на экскурсию по Московскому Кремлю, которую провел для него министр культуры Владимир Мединский. Режиссер увидел Царь-колокол и Царь-пушку, которые привели его в восторг. Кроме того, он попытался узнать, за какие заслуги можно быть похороненным в Кремле или где-то поблизости. Мединский в ответ заявил, что необходимо быть как минимум одним из представителей царской семьи.

"Однажды в... Голливуде", девятый фильм режиссера. События ленты разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. Она рассказывает историю экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Действие происходит на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, и убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт.

Квентин Тарантино. Фото: Getty Images

Напомним, что фильм Тарантино "Однажды в Голливуде" за первые выходные собрал в прокате $40,3 миллиона.

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