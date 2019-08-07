Под Львовом домушники обчистили квартиру прокурора
В городе Червоноград Львовской области неизвестные обокрали квартиру прокурора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что жилье, в которое забрались воры, сотрудник прокуратуры арендовал. Домушники проникли в квартиру, когда дома никого не было. Их добычей стал ноутбук, мобильный телефон, а также банковские карточки.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).
Ранее "Страна" писала о том, что в марте в Черкассах двое студентов местного вуза избили сотрудника городской прокуратуры.
Также мы сообщали, что в декабре прошлого года в киевском метро у прокурора из ГПУ карманники вытащили кошелек и служебное удостоверение.
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