В городе Червоноград Львовской области неизвестные обокрали квартиру прокурора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что жилье, в которое забрались воры, сотрудник прокуратуры арендовал. Домушники проникли в квартиру, когда дома никого не было. Их добычей стал ноутбук, мобильный телефон, а также банковские карточки.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).

Ранее "Страна" писала о том, что в марте в Черкассах двое студентов местного вуза избили сотрудника городской прокуратуры.

Также мы сообщали, что в декабре прошлого года в киевском метро у прокурора из ГПУ карманники вытащили кошелек и служебное удостоверение.