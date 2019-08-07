В Луганской области украинские военнослужащие одной из частей ВСУ незаконно торговали оружием, их разоблачила Служба безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Трое военнослужащих и их сообщник пытались продать 12 гранатометов РПГ-22 и РПГ-26, 30 гранат РГД-5 и Ф-1, более 30 подрывников для гранат и почти три тысячи патронов недалеко от Северодонецка. За все оружие они просили 50 тысяч гривен. Подозреваемых задержали при попытке осуществить сделку.

Кроме того, ранее сотрудники СБУ задокументировали два факта продажи злоумышленниками двух гранатометов, 10 гранат, 600 граммов тротила и около 2,5 тысяч патронов калибра 7,62 мм.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Проводятся следственные действия для установления источников происхождения оружия и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в Днепре женщина решила устроить в подземном переходе продажу гранат.

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