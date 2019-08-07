Лебединой песней Вилли Токарева оказалась ода Кадырову
Последняя увидевшая свет песня Вилли Токарева, умершего 4 августа, посвящена главе Чечни Рамзану Кадырову и прославляет его деятельность. Об этом сообщил в своем Instagram министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
7 августа Умаров опубликовал аудиозапись песни о Кадырове, назвав ее забавной.
"...Эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того как остановилось его сердце..." - объяснил появление у него аудиозаписи чиновник.
Видео: YouTube/ Чечня Сегодня
В композиции, которую смело можно назвать гимном главе Чечни, превозносятся его личные достоинства и качества политика.
"Кто стал деревья в Грозном сажать,
Думать, мечтать о мире,
Кто заставил Чечню уважать?
Это Рамзан Кадыров.
Он простой и благородный,
Ставший любимец народный.
Танцует и песни поет
И утверждать не устает:
"Всех роднее для меня
Моя любимая Чечня.
Чечню ни за что я не продам.
Я за нее и жизнь отдам", - так выглядит текст последней песни Токарева.
Завершается композиция словами: "Чечня - это сказка, Чечня - это быль, Чечня - это значит кадыровский стиль".
В связи со смертью шансонье "Страна" вспоминала лучшие его шлягеры.
Мы также рассказывали, какое наследство оставил Токарев своим близким.