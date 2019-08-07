Последняя увидевшая свет песня Вилли Токарева, умершего 4 августа,  посвящена главе Чечни Рамзану Кадырову и прославляет его деятельность. Об этом сообщил в своем Instagram министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

7 августа Умаров опубликовал аудиозапись песни о Кадырове, назвав ее забавной.

"...Эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того как остановилось его сердце..." - объяснил появление у него аудиозаписи чиновник.

Видео: YouTube/ Чечня Сегодня  

В композиции, которую смело можно назвать гимном главе Чечни, превозносятся его личные достоинства и качества политика.

"Кто стал деревья в Грозном сажать, 
Думать, мечтать о мире, 
Кто заставил Чечню уважать? 
Это Рамзан Кадыров.
Он простой и благородный, 
Ставший любимец народный.
Танцует и песни поет 
И утверждать не устает:
"Всех роднее для меня 
Моя любимая Чечня. 
Чечню ни за что я не продам. 
Я за нее и жизнь отдам", - так выглядит текст последней песни Токарева.

Завершается композиция словами: "Чечня - это сказка, Чечня - это быль, Чечня - это значит кадыровский стиль".

В связи со смертью шансонье "Страна" вспоминала лучшие его шлягеры.

Мы также рассказывали, какое наследство оставил Токарев своим близким.

 

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