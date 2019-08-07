Днем в среду, 7 августа, стартовал визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в этой стране Андрей Сибига.

"Первый официальный визит Зеленского в Турецкую республику начался – впереди насыщенная программа и важные встречи!" – написал Сибига.

Скриншот, фото: Twitter/ Andrii Sybiha

Напомним, Зеленский 7-8 августа с рабочим визитом будет пребывать в Турции. В Анкаре запланированы его переговоры с президентом Турции Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин. В Стамбуле президент Украины встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Также мы писали, что во время переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Эрдогана основными темами станут культурные отношения, диаспорное сотрудничество, инфраструктура, дипломатия и безопасность, а также оборонная промышленность.