"Укрзализныця" (УЗ, Киев) назначила дополнительный поезд № 242/241 по маршруту Одесса-Днепр. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что из Одессы поезд будет курсировать в период с 9 по 31 августа через день по нечетным числам в 21:35 (прибытие в Днепр - 6:50). Из Днепра поезд будет возить пассажиров, начиная с 10 августа и по 1 сентября. Рейс будет осуществляться через день по четным числам. Отправление - 22:30 (прибытие в Одессу - 08:00).

Билеты можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.

Ранее "Страна" писала о том, что после пяти лет перерыва "Укрзализныця" восстановила на Донбассе движение поездов Мариуполь - Южнодонбасская.

Также мы сообщали, что Зеленского просят вернуть авиасообщение с Россией и пустить поезда в Крым.