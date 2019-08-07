Подозреваемым в убийстве певца Михаила Круга оказался киллер из банды "Тверские волки" Александр Агеев. Об этом сообщает Tverigrad со ссылкой на источники.

"Агеев был вторым человеком, который забрался в дом Круга. Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов", - сообщили собеседники издания. Именно он участвовал в следственном эксперименте в доме убитого певца

Агеев отбывает в Тверской области пожизненное заключение за преступления, совершенные с конца 90-х до середины 2000-х. Источники утверждают, что Агееву больше "нечего терять", поэтому он сам дал признательные показания в убийстве Круга. Однако есть версия о том, что на Агеева вышли через показания другого киллера "Тверских волков" Александра Осипова.

Сестра убитого певца Ольга Медведева сообщила, что в доме Михаила Круга прошел следственный эксперимент, на который привезли подозреваемого в убийстве певца.

Михаила Круга, автора и исполнителя песни "Владимирский централ", застрелили в ночь на 1 июля 2002 года. Преступление до сих пор не раскрыто.

Убийство:

В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года на дом Михаила Круга в посёлке Мамулино (микрорайоне Твери) было совершено нападение. В доме, помимо певца, находились ещё пять человек - его жена Ирина, тёща и трое детей: сын Дима от первого брака Михаила, Иринины дети - дочь Марина и сын Саша (малышу не было и полутора месяцев). Дверь трёхэтажного дома была открыта.

Двое неизвестных злоумышленников проникли на третий этаж дома приблизительно между 23:00 и 0:15. Преступники открыли огонь из пистолетов. Ирине удалось скрыться у соседей, а Михаил получил два тяжёлых огнестрельных ранения, после чего на время потерял сознание. Преступники скрылись с места преступления. Пришедший в себя Круг сумел добраться до дома соседа Вадима Русакова, где скрывалась его жена. Поскольку "скорая помощь" отказалась выезжать без милиции, то Русаков сам отвёз его в Тверскую городскую больницу № 6. Тем временем приехали вызванные милиция и "скорая помощь", обнаружившие в доме Круга его раненую тёщу. Дети Круга не пострадали - Марина и Саша спали и даже не проснулись, а Дима сидел в наушниках. Сам Михаил Круг, несмотря на усилия врачей, скончался утром 1 июля 2002.

Видео: youtube.com/Михаил Круг

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