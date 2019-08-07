Обнародованы имена четырех погибших военных в зоне Операции объединенных сил 6 августа. Так, под Павлополем в Волновахском районе погибли старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов с 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ. Об этом 7 августа сообщила Новинарня.

В частности, в пресс-службе Черниговского областного военного комиссариата сообщили, что в результате обстрела погиб старший матрос Александр Шарко - 1988 года рождения. Шарко родом из Козелецкого района Черниговской области. В бригаде он был помощником гранатометчика.

Александр Шарко Фото: novynarnia.com

Также погиб матрос Владислав Рак - 1998 года рождения. Родом из пгт Козелец Черниговской области. В подразделении морской пехоты он служил на должности гранатометчика.

Владислав Рак Фото: novynarnia.com

Винницкое издание "Вежа" сообщает, что в результате обстрела погиб солдат из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области - Сергей Шандра. Военный родился в 1995 году.

Сергей Шандра Фото: novynarnia.com

UA.Николаев отмечает, что четвертым погибшим был матрос Василий Курдов - 1999 года рождения. Кудров родом из села Ганновка Братского района Николаевской области. Он служил наводчиком в десантно-штурмовой роте 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Василий Курдов Фото: novynarnia.com

С 21 июля на Донбассе начался бессрочный запрет на любое ведение огня, о котором договорились в Минске. Противник несколько дней придерживался режима тишины, но потом снова начал обстреливать украинские позиции. Начальник генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что в момент вражеского обстрела 6 августа военные находились в окопе и устанавливали инженерное оборудование.

Напомним, что семьям четырех военных, которые погибли на Донбассе, выделят квартиры.

Также "Страна" разбиралась, что означает гибель морпехов на Донбассе и как события будут развиваться дальше