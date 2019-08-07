Известный дизайнер Артемий Лебедев принял решение уехать из России в Европу в связи с ситуацией с недопуском кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом он сообщил в ролике, опубликованном в его YouTube-канале.

"Мне пришлось срочно уехать в Европу. Сейчас я нахожусь в самом конце Европы: еще один шаг - и я окажусь в Атлантическом океане... Мне пришлось уехать из Москвы, это решение далось мне непросто. Ситуация в стране вызывает большую обеспокоенность. И есть вероятность, что я даже не смогу туда вернуться. Потому что то, что происходит сейчас не может оставить никого равнодушным и спокойным", - сказал Артемий Лебедев.

Дизайнер добавил, что недопуск кандидатов на выборы в Мосгордуму и жесткий разгон митингов против этого стали последней каплей, толчком к решению о выезде из РФ.

"Правящая клика ворует наше будущее. Они украли наши выборы, они украли наши голоса, они лишили нас всего самого ценного, что у нас есть. Если допустить умных талантливых молодых людей в управление городом и страной, вы представляете, каких результатов мы могли бы добиться... Вместо этого мы имеем чудовищную войну в Сирии..., огромные расходы на военные бюджеты, гонку вооружений, мы поссорились со всем миром. Эти люди украли наши деньги, наши пенсии, обложили нас налогами. У нас ничего не осталось. И в этой ситуации, когда у нас еще забирают последнее право на наши голоса. Когда наших детей бьют дубинками прямо на улицах, кидают в автозаки и увозят в отделения милиции - на это нельзя смотреть спокойно", - заключил Лебедев.

Видео: YouTube/ Артемий Лебедев

Напомним, "Страна" подробно освещала массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму в столице РФ.

Также мы писали, что правозащитники посчитали количество задержанных силовиками на состоявшейся в субботу, 3 августа, в Москве протестной акции: 1001 человек к 14:00 воскресенья.