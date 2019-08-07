В Черновцах пожилая местная жительница закрасила маркером буквы на афише певицы Оли Поляковой, превратив название шоу артистки "Королева ночи" в "Корова ночи". Видеозапись со старушкой поп-звезда разместила в своем Instagram.

Судя по всему, Полякова не обиделась на бабушку. Ролик певица запостила с шутливым комментарием: "Узнали эту переодетую артистку?)))"

Видео: YouTube/ Буковина Онлайн

Под постом оставили комментарии несколько знаменитостей. Филипп Киркоров и Виталий Козловский похвалили коллегу за самоиронию.

"Обожаю за эту самоиронию!" - написал российский король ремейков.

Максим Галкин посоветовал Ольге взять дерзкую бабушку с собой в тур. Регина Тодоренко призналась, что впала в истерику. А певица TAYANNA умилилась нравами обитателей родного города.

Скриншоты: Instagram / polyakovamusic

Простые пользователи стали выдвигать версии, кто бы мог скрываться в образе старушки: Тина Кароль, Камалия, Настя Дорофеева или Алла Пугачева. А один комментатор уверенно заявил, что это Олег Винник.

Скриншот: Instagram / polyakovamusic

По сообщениям СМИ, после появления видео в соцсети певицы организаторы концерта в Черновцах решили найти и наказать бабушку за хулиганство. Но Полякова предложила им подарить ей билет на шоу "Королева ночи".

Ранее "Страна" разбиралась, кто лучше из украинских селебрити выглядит в купальнике.

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