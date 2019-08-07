В Днепре решили отказаться от маломерных маршрутных такси. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заммэра Днепра Михаил Лысенко.

По его словам, с 1 октября 2019 года в Днепре начнет действовать программа по ликвидации всех маломерных маршрутных такси в городе. На реализацию такого плана власти облцентра планируют потратить два года.

"Для того, чтобы подтолкнуть собственников к покупке новых транспортных средств, у нас будут следующие условия: на новые маршруты будут выходить исключительно автобусы 1-го класса, повышенной вместимости, оборудованные кондиционерами", - сообщил Лысенко.

Заммэра Днепра добавил, что изменения коснутся всех перевозчиков, без исключения. Более того, по словам Михаила Лысенко, любые попытки повлиять на процесс со стороны, будут пресекаться.

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