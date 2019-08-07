В Украине появился "Кубок президента" по юмору, который впервые пройдет в столице 13 декабря. Концерт на приз Зеленского состоится в главном зале страны - дворце "Украина", сообщает организатор Лига смеха в Facebook.

"Начинаем новую традицию - в конце года разыграем Кубок Президента Украины. Будет много юмора, смеха и шуток. И примечательно то, что будет происходить все это действо на главной сцене нашей страны - во Дворце "Украина" 13 декабря", - говорится в сообщении.

Возможно, участие в концерте примет и сам президент. Билеты на шоу стоят недешево - от 150 до 3500 гривен (обычно они не дороже 1250 гривен).

Фото: facebook.com/events

Напомним, что друг Зеленского "Юзик" из Квартала 95 прошел в Раду по округу в Кривом Роге.

Также мы писали о том, как Зеленский и "Квартал" поздравляли Коломойского с днем рождения и просили у него денег.