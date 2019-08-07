Вчера, 6 августа, киевские динамовцы проиграли на выезде Брюгге первый матч третьего квалифая Лиги чемпионов со счетом 0:1. Главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич на послематчевой пресс-конференции проанализировал ход поединка и рассказал об ожиданиях на ответку.

- Матч начали хорошо. Контролировали игру первых 15 минут. Беседин создал момент, но не реализовал его. Однако потом опытные футболисты допускали невынужденные ошибки в центральной зоне при выходе из обороны в атаку. Начали торопиться, перехватывали мяч и сразу его теряли. Второй тайм получился без центра поля. Было много моментов, атака то на одни ворота, то на другие. В концовке встречи у нас было два прекрасных момента, когда мы выбегали в контратаки. Однако не хватило последнего паса и завершающего удара. В целом, второй тайм вселяет оптимизм перед ответной игрой в Киеве, - считает Александр Хацкевич, как передает пресс-служба клуба.

- Замены усилили игру? Оцените степень готовности Цыганкова и Родригеса.

- Жерсон усилил игру, цеплялся за мячи. Видно, что он в хорошей форме. Как показал второй тайм, Родригес - очень качественное усиление в атаке и приобретение для нас. Что касается Вити, вы сами видели те две ошибки, которые вообще ему не свойственны. Не говорю уже о тех двух передачах поперек, которых он обычно не делает. Но как такового тренировочного процесса в таком графике, как сейчас, у нас нет. Только через игры он наберет форму.

- Сказался ли на функциональной готовности насыщенный график последних матчей? Вы провели четыре матча подряд на выезде. Такое бывало в вашей практике раньше?

- Так сложился календарь... Да, мы больше находимся в самолетах. Но как показал второй тайм, команда достаточно хорошо готова функционально. Проводим мини-ротацию, но я бы не сказал, что этот график уж слишком жесткий. Повторюсь, команда в плане функциональной готовности достаточно хорошо сыграла.

- Можно ли сказать, что вы рисковали, проведя достаточно ранние замены?

- Все наши замены были направлены на атаку. Мы хотели забить гол. Да, всегда есть риск, когда проводишь такие ранние замены. Но мы хотели усилить атаку, не хотели сохранять тот счет, который был после первого тайма.