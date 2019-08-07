Украина может пожаловаться в Европейскую комиссию на действия Польши, если не будет разрешена ситуация с увеличением квот на перевозки для украинского автомобильного транспорта.

Об этом министр Владимир Омелян заявил во время брифинга в Министерстве инфраструктуры, передает Интерфакс-Украина.

"Я надеюсь, что в ходе запланированной встречи Президента Украины с Президентом Польши в начале сентября этот вопрос (относительно квот на перевозки для украинского транспорта - ред.) будет поставлен, и интересы украинских автоперевозчиков будут защищены. Если это не подействует, мы готовы обращаться в Еврокомиссию, поскольку такими односторонними действиями польская сторона нарушает Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом", - сказал министр.

Также, по его словам, польская сторона с этого года существенно снизила количество двусторонних разрешений для перевозок в Польшу или транзитом через Польшу украинских грузов. По его словам, в прошлом году было 260 тысяч договоров, а в этом году лишь 160 тысяч.

"К сожалению, неоднократные переговоры не дали результата. Поляки однозначно заявляют, что они защищают собственный рынок", - добавил Омелян.

Напомним, в конце прошлого месяца в министерстве сообщили, что польская сторона не намерена увеличивать количество разрешений для осуществления международных грузовых автомобильных перевозок, несмотря на любые аргументы со стороны Украины.

Уточняется, что к концу года остаток разрешений Республики Польша на международные грузовые перевозки составляет уже менее 37 469.

Ранее сообщалось, что в Сейме Польши ждут изменений в политике Украины после смены власти.

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