Во вторник, 6 августа, состоялись первые встречи третьего квалификационного этапа в группой турнир Лиги Чемпионов 2019/20.

Вечер футбола открывали в Греции местный ПАОК и голландский Аякс. Их встреча завершилась результативной ничьей - 2:2. Большую часть игрового времени хозяева вели в счёте. Отыграться гостям удалось благодаря своему 36-летнему нападающему Клаасу-Яну Хунтелаару.

В параллельной встрече на Кипре АПОЕЛ уступил гостям - Карабаху - 1:2.

В Брюгге динамовцы Киева встретились с местной одноименной футбольной командой. Игра с обилием ошибок и вызванных ими опасностей у обоих ворот завершилась минимальной победой хозяев - 1:0.

Оставшиеся две встречи завершились вничью. Копенгаген смог в гостях сыграть вничью с Црвеной Звездой в Белграде - 1:1, а загребские динамовцы дома заключили футбольный мир с Ференцварошем, также 1:1.

Ответные встречи пройдут через неделю.

Как сообщала "Страна", появились все результаты встреч второго тура Высшей лиги чемпионата Украины по футболу. Вторую подряд победу добыли футболисты "Десны".

Напомним, что стало известно, как завтракают игроки Шахтера на сборах. "Горняки" начнут свою Лигу Чемпионов уже в групповом этапе, со второй корзины жеребьевки.